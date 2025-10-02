Sitz in Pfaffen-Schwabenheim Bauunternehmer Yilmaz muss in die Insolvenz Norbert Krupp 02.10.2025, 17:00 Uhr

i Dieses Freiluftlager im Gewerbegebiet von Pfaffen-Schwabenheim zeugt von erfolgreichen Zeiten des Unternehmens Yilmaz Bau, dessen Firmengebäude in der Nachbarschaft inzwischen durch ein anderes Unternehmen genutzt wird. Norbert Krupp

Bauunternehmer Ismail Yilmaz kämpfte um sein Lebenswerk. Nun ist die Yilmaz Bau GmbH & Co. KG vorläufig insolvent. Was führte zur finanziellen Notlage des einst erfolgreichen Unternehmens?

Eineinhalb Jahre lang hat Ismail Yilmaz (45) gekämpft, um das 2009 von ihm gegründete Tiefbau-Unternehmen zu retten. Jetzt ordnete das Amtsgericht Bad Kreuznach über das Vermögen der Yilmaz Bau GmbH & Co. KG eine vorläufige Insolvenzverwaltung (AZ: 3 IN 127/25) an, nachdem der Unternehmer Insolvenzantrag gestellt hat.







