Bauunternehmer Ismail Yilmaz kämpfte um sein Lebenswerk. Nun ist die Yilmaz Bau GmbH & Co. KG vorläufig insolvent. Was führte zur finanziellen Notlage des einst erfolgreichen Unternehmens?
Eineinhalb Jahre lang hat Ismail Yilmaz (45) gekämpft, um das 2009 von ihm gegründete Tiefbau-Unternehmen zu retten. Jetzt ordnete das Amtsgericht Bad Kreuznach über das Vermögen der Yilmaz Bau GmbH & Co. KG eine vorläufige Insolvenzverwaltung (AZ: 3 IN 127/25) an, nachdem der Unternehmer Insolvenzantrag gestellt hat.