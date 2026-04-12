Ein starkes Stück Kreuznacher Bad Wirtschaftsgeschichte seit Jahrzehnten: Das Bauunternehmen Iselborn feiert sein 75. Firmenjubiläum. Angefangen hat alles 1951 mit zwei Mitarbeitern, einem Lehrling und einem Motorrad als Firmenfahrzeug.
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Das Kreuznacher Traditionsunternehmen, die Willi Iselborn GmbH, feierte am Freitag sein 75-jähriges Firmenjubiläum. Welche Bedeutung das Unternehmen heute hat, unterstrich auch die Gästeliste der Jubiläumsfeier. So waren neben Landrätin Bettina Dickes und Oberbürgermeister Emanuel Letz unter anderem Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt und Justizminister Philipp Fernis sowie Vertreter aus der Wirtschaft und Wirtschaftsverbänden als Gratulanten ...