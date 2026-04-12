Kreuznacher Traditionsfirma Bauunternehmen Iselborn feiert 75. Firmenjubiläum Josef Nürnberg 12.04.2026, 16:00 Uhr

i Zum 75. Firmenjubiläum der Bauunternehmung Iselborn gratulierten Peter Iselborn (4. von rechts) und Tochter Julia (4. von links) Vertreter aus der Politik, Wegbegleiter aber auch Mitarbeiter des Unternehmens und wünschten eine gute Zukunft. Josef Nürnberg

Ein starkes Stück Kreuznacher Bad Wirtschaftsgeschichte seit Jahrzehnten: Das Bauunternehmen Iselborn feiert sein 75. Firmenjubiläum. Angefangen hat alles 1951 mit zwei Mitarbeitern, einem Lehrling und einem Motorrad als Firmenfahrzeug.

Das Kreuznacher Traditionsunternehmen, die Willi Iselborn GmbH, feierte am Freitag sein 75-jähriges Firmenjubiläum. Welche Bedeutung das Unternehmen heute hat, unterstrich auch die Gästeliste der Jubiläumsfeier. So waren neben Landrätin Bettina Dickes und Oberbürgermeister Emanuel Letz unter anderem Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt und Justizminister Philipp Fernis sowie Vertreter aus der Wirtschaft und Wirtschaftsverbänden als Gratulanten ...







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