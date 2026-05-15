Verkehrschaos in Stromberg
Baustellenampel bringt Verkehr an seine Grenzen
An der Ecke von Staatsstraße und Von-Gauvain-Straße in Stromberg wird zurzeit ein Haus abgerissen. Die Baustelle sorgte zuletzt
An der Ecke von Staatsstraße und Von-Gauvain-Straße in Stromberg wird zurzeit ein Haus abgerissen. Die Baustelle sorgte zuletzt besonders in Stoßzeiten für Verzögerungen im Verkehr, inzwischen hat sich die Lage allerdings wieder entspannt.
Markus Kilian

Die Engstelle in der Staatsstraße sorgt hinter den Lenkrädern für Unmut. Dabei konnte man eine Vollsperrung abwenden. Warum Stadtchef Dapper dennoch scharfe Kritik am Landesbetrieb Mobilität übt – und was ein neuer Kreisverkehr ändern soll.

Lesezeit 2 Minuten
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt – zumindest teilweise: Das beschreibt die Baustelle an der Stromberger Staatsstraße wohl am besten. Weil ein angrenzendes Gebäude abgerissen werden soll, hatte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) zunächst vorgesehen, die viel befahrene Strecke bei der Anschlussstelle zur Von-Gauvain-Straße für zwei Wochen komplett zu sperren.

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