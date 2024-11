Verkehrschaos in Bad Kreuznach Baustelle Gensinger Straße: Die Stadt bessert nach Harald Gebhardt

Marian Ristow 12.11.2024, 17:07 Uhr

i Im Schwabenheimer Weg ging am Montagabend nichts mehr. Stau. Stau. Stau. Marian Ristow

Die Stadt Bad Kreuznach hat auf das Verkehrschaos, das am Montagnachmittag, 11. November, weite Teile im Osten der Stadt lahmgelegt hat, reagiert: Bei der Ausschilderung der Umleitung wird nachgebessert.

Die Auswirkungen der Baustelle in der Gensinger Straße in Bad Kreuznach bekommen die Autofahrer direkt ab dem ersten Tag zu spüren: Bereits am Montagabend ging ab 17 Uhr im Quadranten zwischen Schwabenheimer Weg, Michelinstraße, Gensinger Straße und Wöllsteiner Straße nur noch wenig.

