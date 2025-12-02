Lesepaten im Kreis Kreuznach Bausteine für den Bildungserfolg von Kindern Claudia Römer 02.12.2025, 17:00 Uhr

i Die beiden Lesepatinnen Claudia Römer (links) und Anja Schneider an einem ihrer liebsten Orte: Bücher, Bücher und mittendrin das Pop-up-Buch "Das NEINhorn"! Claudia Römer

Claudia Römer und Anja Schneider wollen Lesefreude vermitteln, Hemmschwellen abbauen und Defizite ausgleichen. Sie sehen ihr ehrenamtliches Engagement als wichtiges Element, Bildung bei jungen Kindern zu fördern, wie unsere Autorin berichtet.

Wer erinnert sich nicht gerne an die Abende, an denen sich Kind und Eltern in die warmen Kissen einkuschelten und lasen? Magische Momente ergaben sich hier, ein herrliches Gefühl der Gemeinsamkeit, der Ruhe und Zufriedenheit umgab beide Seiten und dann konnte man selig einschlummern und von dem Gehörten träumen.







Artikel teilen

Artikel teilen