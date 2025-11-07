Eigentumswohnungen in Kirn Bauprojekt „Im herrschaftlichen Garten“ wächst weiter Sebastian Schmitt 07.11.2025, 09:00 Uhr

i Blick auf den Rohbau „Im herrschaftlichen Garten“ an der Sulzbacher Straße 14: Bis ins vierte Obergeschoss wächst das neue Mehrfamilienhaus bereits in die Höhe. Sebastian Schmitt

Rund 7 Millionen Euro investiert Thomas Bottlender in das Mehrfamilienhaus mit 22 Eigentumswohnungen in der Sulzbacher Straße. Fast alle Wohnungen sind bereits verkauft. Architektin spricht von „architektonischer Ergänzung der städtischen Raumkante“.

Auf dem Gelände der früheren Sanitärhalle an der Sulzbacher Straße 14 in Kirn wächst derzeit eines der größten Wohnprojekte der Stadt aus dem Boden. Für rund 7 Millionen Euro entsteht das Mehrfamilienhaus „Im herrschaftlichen Garten“ mit 22 Eigentumswohnungen in KfW-40-Standard.







