Was sich in der City tut
Bauprojekt am Kreuznacher Kuhberg nimmt nächste Hürde
Ein herrlicher Blick auf Bad Kreuznach ist von diesem Kuhberg-Areal gegenüber des Kuhtempelchens möglich – die sieben geplanten
Ein herrlicher Blick auf Bad Kreuznach ist von diesem Kuhberg-Areal gegenüber des Kuhtempelchens möglich – die sieben geplanten Wohngebäude dürften schnell verkauft sein.
Robert Neuber

An der Rheingrafenstraße gegenüber dem Kuhtempelchen liegt eine große Fläche brach, die mit sieben Wohngebäuden bebaut werden soll. Allerdings gibt es auch Widerstand, und die Bauverwaltung reagierte nun auf ein Anwaltsschreiben. 

Lesezeit 2 Minuten
Jeder Kreuznacher weiß es: Dort oben auf dem Kuhberg haben in den 1970ern die wohlhabenderen Hausbauer investiert. Schicke Bungalows, imposante Villen, architektonische Unikate. Bis dahin war der Kreuznacher Norden im Bereich Hofgartenstraße/Krötenpfuhler Weg die Nobellage der Stadt, das änderte sich nun.
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