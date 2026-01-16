Zum zweiten Mal in Folge haben Edeka Strese und Beinbrech ein Knutfest an der Bad Sobernheimer Westtangente ausgerichtet. Beim Tannenbaumweitwurf konnten sich die Gewinner über Einkaufsgutscheine freuen.
Der St. Knuts-Tag am 13. Januar markiert in einigen skandinavischen Ländern das Ende der 20-tägigen Weihnachtszeit. In der Felkestadt luden an der Westtangente die Unternehmen Beinbrech und Edeka Strese zum zweiten Tannenbaumweitwurf ein und suchten bei einem packenden Einzel- und Mannschaftswettkampf jeweils den „Baumschubs-Star 2026“.