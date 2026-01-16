Bei Knutfest in Bad Sobernheim Baumschubser gewinnen Einkaufsgutscheine Bernd Hey 16.01.2026, 09:00 Uhr

i Gemeinsam mit der Feuerwehr organisierten Beinbrech und Edeka Strese das 2. Knutfest an der Westtangente und lobten 770 Euro im Einzel- und Teamwettbewerb aus: André Ney (von links), Enrico Reichelt, Christian Alexander, Viktor Strese und Dorothee Rupp. Dorothee Rupp

Zum zweiten Mal in Folge haben Edeka Strese und Beinbrech ein Knutfest an der Bad Sobernheimer Westtangente ausgerichtet. Beim Tannenbaumweitwurf konnten sich die Gewinner über Einkaufsgutscheine freuen.

Der St. Knuts-Tag am 13. Januar markiert in einigen skandinavischen Ländern das Ende der 20-tägigen Weihnachtszeit. In der Felkestadt luden an der Westtangente die Unternehmen Beinbrech und Edeka Strese zum zweiten Tannenbaumweitwurf ein und suchten bei einem packenden Einzel- und Mannschaftswettkampf jeweils den „Baumschubs-Star 2026“.







