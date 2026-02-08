Die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach rückte am Sonntag, 8. Februar, gegen 11.45 Uhr aufgrund eines Zimmerbrandes in Winzenheim aus. Ein Notruf ging über Passanten ein. Der in der Nähe wohnende Adrian Wrede, Löschbezirksführer Nord, eilte direkt zur Einsatzstelle. Er konnte eine starke Rauchentwicklung in der Kendelstraße feststellen. Es waren bereits zwei Personen, darunter der Eigentümer, dabei mit Feuerlöschern erste Löschversuche zu unternehmen, wie die Feuerwehr berichtet.

Die Personen wurden aufgefordert, das Gebäude zu verlassen, und wurden dem Rettungsdienst zur Betreuung und Sichtung übergeben. Sonst befand sich niemand mehr in dem Gebäude. Im Erdgeschoss, des in Renovierung befindlichen Hauses, brannte Baumaterial. Das 1. Obergeschoss war verraucht. Ein Trupp unter Atemschutz nahm mit einem C-Rohr die Brandbekämpfung vor und führte Belüftungsmaßnahmen durch. Die Wasserversorgung wurde durch einen nahen gelegenen Hydranten sichergestellt.

Laut Polizei betrieb der Eigentümer in einem renovierungsbedürftigen Teil des Hauses einen gasbetriebenen Heizlüfter, welcher nach wenigen Minuten aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geriet. Es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung und durch die entstandene Hitze zu einer Beschädigung von Fenstern, Innenwänden und der Geschossdecke. Der Schaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die vor Ort befindlichen Polizeibeamten haben ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Einsatzstelle wurde nach etwa einer Stunde dem Eigentümer übergeben.