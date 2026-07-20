Wirtschaft im Blick Baufirma Iselborn prägt das Kreuznacher Stadtbild Rainer Gräff 20.07.2026, 19:00 Uhr

i Peter Iselborn (von rechts), Julia Iselborn und Geschäftsführer Christian Hamburger auf dem Bad Kreuznacher Firmengelände. Rainer Gräff

Die Kreuznacher Baufirma Iselborn feiert 75 Jahre ihres Bestehens, und sie kann mittlerweile einiges vorweisen: Ob Polizei, Leonardo-Hotel, Meffert-Farbwerke, Wigo, odd, Beinbrech, Finanzamt, alte Sparkassenzentrale - überall war Iselborn beteiligt.

Das kleine "w“ und das markante "i" mit dem Punkt obendrauf im weißen Kreis auf blauem Quadrat sind fest im Stadtbild von Bad Kreuznach und der Region verankert. Viele haben es schon bewusst oder unbewusst wahrgenommen. Unten im Quadrat steht die Auflösung: Iselborn.







Artikel teilen

Artikel teilen