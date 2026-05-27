Kirner Land: Fachkräfte fehlen Baufirma Bronn sucht händeringend neue Mitarbeiter Sebastian Schmitt 27.05.2026, 15:00 Uhr

i Moderne Technik, volle Auftragsbücher, aber zu wenig Personal: Die Bauunternehmung Bronn spürt den Fachkräftemangel im Bauhandwerk deutlich. Sebastian Schmitt

An Aufträgen mangelt es nicht. Dennoch hat das Bauunternehmen Bronn aus Oberhausen Probleme: Es fehlen Mitarbeiter.

Aufträge wären da, Maschinen auch, Erfahrung sowieso. Was der Bauunternehmung Bronn aus Oberhausen fehlt, sind Menschen, die anpacken. Firmenchef Ronny Müller würde nach eigenen Angaben zehn zusätzliche Mitarbeiter einstellen. Gesucht werden Maurer, Poliere und Vorarbeiter für Hoch- und Tiefbau, ein Baggerfahrer, ein Schlosser mit Baumaschinenerfahrung, ein Lkw-Fahrer, Lagerkräfte sowie ein Hilfsarbeiter – gern auch als Quereinsteiger.







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