An Aufträgen mangelt es nicht. Dennoch hat das Bauunternehmen Bronn aus Oberhausen Probleme: Es fehlen Mitarbeiter.
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Aufträge wären da, Maschinen auch, Erfahrung sowieso. Was der Bauunternehmung Bronn aus Oberhausen fehlt, sind Menschen, die anpacken. Firmenchef Ronny Müller würde nach eigenen Angaben zehn zusätzliche Mitarbeiter einstellen. Gesucht werden Maurer, Poliere und Vorarbeiter für Hoch- und Tiefbau, ein Baggerfahrer, ein Schlosser mit Baumaschinenerfahrung, ein Lkw-Fahrer, Lagerkräfte sowie ein Hilfsarbeiter – gern auch als Quereinsteiger.