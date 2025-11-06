Bauarbeiten für neues Wohnquartier haben begonnen

Ein neues Wohnquartier entsteht auf dem Areal des ehemaligen Brauereigebäudes: Das Projekt namens Kyrburgterrassen soll historische Substanz mit moderner Holzbauweise verbinden. Zurzeit wird die Bodenplatte vorbereitet.
Auf dem Areal des ehemaligen Brauereigebäudes Eishaus und Presshaus entsteht ein neues Wohnquartier, das historische Substanz mit moderner Holzbauweise verbindet. Hinter dem Projekt „Kyrburgterrassen“ stehen als Bauherrin die Kyrburgterrassen GmbH, die KAIR GmbH als Projektentwicklerin und der Bauträger RKR Systembau.