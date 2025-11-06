Ehemals Kirner Brauerei Bauarbeiten für neues Wohnquartier haben begonnen Sebastian Schmitt 06.11.2025, 13:00 Uhr

i Sie stehen hinter dem Projekt, das auf dem Gelände des ehemaligen Brauereigebäudes entsteht: (von links) Alex Riesling, Architekt, Geschäftsführer Investorengesellschaft BLM und der Baufirma RKR, Andreas Kunz, Holzbau-Ingenieur Saar-Pfalz; Kerstin Rudat Projektleitung. Sebastian Schmitt

Ein neues Wohnquartier entsteht auf dem Areal des ehemaligen Brauereigebäudes: Das Projekt namens Kyrburgterrassen soll historische Substanz mit moderner Holzbauweise verbinden. Zurzeit wird die Bodenplatte vorbereitet.

Auf dem Areal des ehemaligen Brauereigebäudes Eishaus und Presshaus entsteht ein neues Wohnquartier, das historische Substanz mit moderner Holzbauweise verbindet. Hinter dem Projekt „Kyrburgterrassen“ stehen als Bauherrin die Kyrburgterrassen GmbH, die KAIR GmbH als Projektentwicklerin und der Bauträger RKR Systembau.







