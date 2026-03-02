Ausbau kostet 4 Millionen Euro Bauarbeiten an der B48 im Salinental gehen weiter Harald Gebhardt 02.03.2026, 06:00 Uhr

Die Bauarbeiten am Ausbau der Bundesstraße 48 im Bad Kreuznacher Salinental gehen am Dienstag, 3. März, weiter. Autofahrer müssen dann wieder mit Beeinträchtigungen rechnen.

Die Arbeiten zum Ausbau der B48 im Salinental werden am Dienstag, 3. März, nach der planmäßigen Winterpause wieder aufgenommen. Wie der Bad Kreuznacher Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt, werden im vorderen Abschnitt unmittelbar hinter der Nahebrücke nach wie vor Sicherungsarbeiten am Fuße der Felswand ausgeführt.







Artikel teilen

Artikel teilen