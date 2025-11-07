Bauantrag für neuen Standort wird bald eingereicht

Derzeit wird in der Breitlerstraße 42 entrümpelt. Der Bauantrag soll zeitnah gestellt werden. Denn bis Ende 2026 sollen die VG-Werke Nahe-Glan an den neuen Standort umgezogen sein.
. Die Arbeiten am zukünftigen neuen Standort der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan gehen voran. „Das Inventar ist weitestgehen ausgeräumt“, berichtet Ron Budschat (CDU), Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde (VG), während eines Ortstermins im Rahmen der jüngsten Werks- und Betriebsausschusssitzung.