VG-Werke Nahe-Glan Bauantrag für neuen Standort wird bald eingereicht 07.11.2025, 14:00 Uhr

Die VG-Werke ziehen bald in die Breitlerstraße 42 in Bad Sobernheim um. Bisher war dort Sitz des Unternehmens Roberto Design.

Derzeit wird in der Breitlerstraße 42 entrümpelt. Der Bauantrag soll zeitnah gestellt werden. Denn bis Ende 2026 sollen die VG-Werke Nahe-Glan an den neuen Standort umgezogen sein.

. Die Arbeiten am zukünftigen neuen Standort der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan gehen voran. „Das Inventar ist weitestgehen ausgeräumt“, berichtet Ron Budschat (CDU), Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde (VG), während eines Ortstermins im Rahmen der jüngsten Werks- und Betriebsausschusssitzung.







