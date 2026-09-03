Einwohnerin fragt nach Bauamtsleiter-Villa auch Thema im Kreuznacher Stadtrat Marian Ristow 03.09.2026, 06:00 Uhr

i Die Jugendstil-Villa an der Priegerpromenade in Bad Kreuznach steht seit 2020 leer und verfällt zunehmend. Marian Ristow

Eine denkmalgeschützte Jugendstil-Villa verfällt seit Jahren – und ihr Miteigentümer ist Bauamtsleiter der Stadt. „Warum passiert nichts?“, will die Sprecherin des Vereins Denk-mal wissen.

Der Zustand der Jugendstil-Villa an der Priegerpromenade entlang der Roseninsel war nun auch Thema im Bad Kreuznacher Stadtrat. Zwar nicht als Teil der Tagesordnung, sondern in der Einwohnerfragestunde, die vor jeder Sitzung stattfindet. Bereits zuvor war die Villa, die zum Teil Bauamtsleiter Eduard Schuckmann gehört, Thema von den kritischen Anfragen einiger Parteien, die das Wirken des Topbeamten der Stadt auf dem Immobilienmarkt sehr kritisch ...







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