Kirner Personaldebatte Bauamt der VG Kirner Land: Kritik an Besetzungsplänen 20.10.2025, 06:00 Uhr

i Sven Schäfer als Leiter des Sozialamts soll auch das Bauamt führen. Darin sieht nicht jeder in der Kirner Politik eine glückliche Personalentscheidung. Sebastian Schmitt

Die Personalplanung für das Bauamt der Verbandsgemeinde Kirner Land wird diskutiert. FDP-Vorsitzender Thomas Bursian warnt vor unausgereiften Entscheidungen. Die Übernahme der Bauamtsleitung durch Sozialamtsleiter Sven Schäfer lehnt er ab.

FDP-Chef Thomas Bursian kann sich mit der Personalplanung für das Bauamt der Verbandsgemeinde nicht anfreunden. Es ist ja geplant, dass Sven Schäfer als Leiter des Sozialamts auch das Bauamt übernehmen soll. Ihm möchte Bürgermeister Thomas Jung dann einen baufachlichen Fachmann zur Seite stellen, der noch gesucht wird.







