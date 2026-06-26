Freizeitpark Bad Sobernheim Bauabschnitt zwei: Viel Grün, aber wenig Gestaltung Silke Jungbluth-Sepp 26.06.2026, 11:00 Uhr

i Vom Barfußpfad aus geht es direkt in den Freizeitpark. Dort soll sich in den nächsten Jahren einiges ändern. Silke Jungbluth-Sepp

Der Sobernheimer Freizeitpark soll schöner werden. Nun steht der Plan für den Bauabschnitt zwei. Dabei geht es vor allem um Entsiegelung und die Verwandlung des Hartplatzes in Grünfläche. Dass für Spiel und Spaß kaum Geld bleibt, gefällt nicht allen.

Wie soll es beim Freizeitpark weitergehen? Der Stadtrat hat bei einer Gegenstimme den jüngsten Entwurf für die Gestaltung des zweiten Bauabschnitts gebilligt, in den Mittel aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (RZN) und vor allem aus dem Entsiegelungsförderprogramm Stadt Land Stark fließen.







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