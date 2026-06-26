Der Sobernheimer Freizeitpark soll schöner werden. Nun steht der Plan für den Bauabschnitt zwei. Dabei geht es vor allem um Entsiegelung und die Verwandlung des Hartplatzes in Grünfläche. Dass für Spiel und Spaß kaum Geld bleibt, gefällt nicht allen.
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Wie soll es beim Freizeitpark weitergehen? Der Stadtrat hat bei einer Gegenstimme den jüngsten Entwurf für die Gestaltung des zweiten Bauabschnitts gebilligt, in den Mittel aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (RZN) und vor allem aus dem Entsiegelungsförderprogramm Stadt Land Stark fließen.