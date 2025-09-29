Mehr Geld für Vereine und Streetworker: Der Sozialausschuss Bad Kreuznach beschließt einstimmig den Sozialhaushaltsentwurf 2026. Doch kann er auch die nächste Hürde im Finanzausschuss nehmen?
Geht es nach den Mitgliedern des Sozialausschusses, dann steht der Sozialhaushalt 2026. Der Ausschuss stimmte dem Entwurf einstimmig zu. „Jetzt geht er auf die Reise in den Finanzausschuss“, sagte Markus Schlosser, der wie die Mitglieder des Sozialausschusses hofft, dass er auch diese Hürde passieren wird.