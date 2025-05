Fulminant war der Einstieg des Barfußpfads in die neue Saison am 1. Mai. Und auch die neuen und nun offiziell begrüßten Pächter durften bei frühsommerlichen Temperaturen sofort in die Vollen gehen.

Ein schattenspendender Strohhut war neuestes Merchandising-Souvenir bei der Saisoneröffnung des Barfußpfades. Es sei Usus, dass jedes Jahr am 1. Mai das touristische Highlight seine Pforten öffnet – bei 27 Grad und strahlend blauem Himmel rief VG- Bürgermeister Uwe Engelmann einer rekordverdächtigen Publikumskulisse ein herzliches Willkommen zu und begrüßte die neuen Pächter.

Die ersten drei Familien hatten freien Eintritt und erhielten ein Präsent. Am Vormittag wurden über tausend Besucher gezählt, und dann bildeten sich lange „Schlangen“ im Eingangsbereich, am Nachmittag an der Hängeseilbrücke und dem Bootssteg über die Nahe. Der Barfußpfad ist ein Leuchtturmprojekt mit bundesweitem Alleinstellungsmerkmal und steht dank seiner Faszination und Beliebtheit für Familien und Vereine ganz oben auf der Agenda.

2024 kamen 78.000 Gäste auf den 3,5 Kilometer langen Rundweg mit zehn Stationen, und seit Eröffnung 1992 war KTI-Leiter Ralf Schneberger zum 34. und vermutlich „letzten“ Mal mit von der Partie. Unter den Zaungästen sah man auch eine stattliche CDU-Delegation um den früheren VG-Bürgermeister Rolf Kehl, die der Eröffnung beiwohnten. Hunderte picknickten bequem auf der grünen Wiese und ließen es sich gut gehen – das versierte Profimusiker-Duo Silke Vorrath und Pianist Alex Wehrum von LateLounge2 sang ein Geburtstagständchen, während sich ein Kind über Geschenke und einen Cocktail samt brennender Wunderkerze freute.

i Tobias Kaaden (von links), Ralf Schneberger, Rado Perovic, Pia Ottenbreit und VG- Bürgermeister Uwe Engelmann bei der offiziellen Eröffnung der 34. Barfuß-Saison. Es herrschte Bilderbuchwetter und eine tolle Aufbruchstimmung. Bernd-Harald Hey. Bernd Hey.

Am Maifeiertag öffneten auch beiden Schwimmbäder in Meisenheim und Bad Sobernheim. Uwe Engelmann hielt ein flammendes Plädoyer für die Ferienregion Nahe-Glan mit dem Freilichtmuseum, Fahrrad- und Wanderwegen und vielfältigen Attraktionen – man werde „ein gutes Bild abgeben und die Gäste und Besucher nicht enttäuschen“, rief er. Die Draisine feiert zudem 25-Jähriges Bestehen.

Lob von der Verwaltung und den neuen Betreibern gab es für den Bauhof und Pia Ottenbreit, die organisatorisch erste Ansprechpartnerin für den Barfußpfad ist und von dem einladenden Ambiente angetan war. Fünf Mitarbeiter im Mini-Job und Teilzeitkräfte werden beschäftigt. Wegen des Pächterwechsels mit Fünf-Jahres-Vertrag ist die Ausstattung neu und gastfreundlich angeordnet, was Stammgäste lobend erwähnten. Das Areal heißt nicht mehr Nahe-Garten, sondern Nahe-Bar und hat etwa 350 Sitzgelegenheiten, Tische, Stehtische, Bänke und Gartenstühle.

i Die Saisoneröffnung des Barfußpfades sorgte für Hochbetrieb an der Nahe. Bernd-Harald Hey. Bernd Hey.

Der in Bad Sobernheim aufgewachsene Teilhaber und Manager, Tobias Kaaden, war „abkömmlich“ und sprach für das gesamte Team, während die Brüder Zoran und Rado Perovic im Crêpes-Stand und beim Getränke Nachschub mit den Mitarbeitern alle Hände voll zu tun hatten. Es sei eine super Energie im Team, sagte Kaaden, man wolle für alle Generationen etwas bieten. Es gebe auch jede Menge Vegan-Vegetarisches, man werde das Sortiment der Nachfrage anpassen. Die Brüder Perovic betreiben in Bingen das Restaurant „Riverside“ am Rhein und in Bad Kreuznach das Madagasga-Kinderland samt Erlebnisgastronomie.