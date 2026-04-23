Schließfächer und Schilder neu
Barfußpfad Sobernheim: Countdown zum Saisonstart läuft
Noch herrscht Ruhe am Barfußpfad. Doch das wird sich ab 1. Mai ändern. Es werden wieder rund 80.000 Besucher erwartet.
Noch herrscht Ruhe am Barfußpfad. Doch das wird sich ab 1. Mai ändern. Es werden wieder rund 80.000 Besucher erwartet.
Silke Jungbluth-Sepp

Es ist Tradition: Am 1. Mai öffnet der Barfußpfad in Bad Sobernheim für die Saison. Bis Oktober werden rund 80.000 Besucher erwartet, die barfuß durch Lehm laufen, sich durch die Nahe hangeln und insgesamt 3,5 Kilometer ohne Schuhe zurücklegen.

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Der Countdown läuft: Ab 1. Mai ist wieder Barfußpfad-Zeit in Bad Sobernheim. Die Touristenattraktion lockt pro Jahr rund 80.000 Besucher auf das Gelände am Naheufer – wenn das Wetter sehr gut mitspielt, sogar noch ein paar mehr.In den vergangenen Wochen hat das Team des Verbandsgemeinde-Bauhofs tüchtig angepackt, und der Barfußpfad ist so gut wie startklar.

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