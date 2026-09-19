„Kolumne“ Randnotizen vom Chef Bang Boom Bang: Kalle Grabowski sagt Ade Marian Ristow 19.09.2026, 06:00 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Kevin Rühle. MRV

Eine riesige Seilrutsche in Bad Kreuznach? „Warum nicht?“, denkt sich „Oeffentlicher“-Chef Marian Ristow. Außerdem erinnert er an Ralf Richter. Der Schauspieler mit der Schnodderschnauze ist in dieser Woche verstorben.

W ussten Sie, was eine Zipline ist? Ich nicht – bis vor ein paar Tagen. Eine Seilrutsche! Man saust gesichert und gepolstert an einem Drahtseil einen Abhang hinab. Tobias Heil hat diese Idee für unsere Region ins Spiel gebracht, nachdem er eine solche Seilrutsche in Österreich im Urlaub erleben durfte.







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