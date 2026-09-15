Sobernheim und Meisenheim Band wegen ausbleibender Gagen auf Rechtsweg Silke Jungbluth-Sepp 15.09.2026, 10:53 Uhr

i Die Band Sturmfrei aus Bernkastel-Kues lockte beim Heimbacher Brunnenfest mit Schlagern und Mitsing-Hymnen das Publikum aus der Reserve. Allerdings wartet die Band bis heute auf die Gage, ebenso wie auf das Geld für den Auftritt bei der Sobernheimer Kirmes. Roswitha Kexel

Die Wochen vergehen, doch die Band Sturmfrei wartet weiter auf ihre Gage für Auftritte bei Volksfesten in Bad Sobernheim und Meisenheim. Der Schausteller, der im Auftrag der Städte Johanniskirmes und Brunnenfest organisiert hatte, hat nicht bezahlt.

Jeden Morgen schaut Kevin Manthei auf das Konto der Band Sturmfrei. Doch bisher stets vergebens. Die Musiker aus Bernkastel-Kues hatten bei der Sobernheimer Johanniskerb Ende Juni gespielt und beim Brunnenfest in Meisenheim Anfang Juli. Doch Schausteller Justin Braun, der beide Feste jeweils im Auftrag der beiden Städte gemanagt hatte, ist Sturmfrei bis heute das Honorar schuldig geblieben.







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