Sobernheim und Meisenheim
Band wegen ausbleibender Gagen auf Rechtsweg   
Die Band Sturmfrei aus Bernkastel-Kues lockte beim Heimbacher Brunnenfest mit Schlagern und Mitsing-Hymnen das Publikum aus der
Die Band Sturmfrei aus Bernkastel-Kues lockte beim Heimbacher Brunnenfest mit Schlagern und Mitsing-Hymnen das Publikum aus der Reserve. Allerdings wartet die Band bis heute auf die Gage, ebenso wie auf das Geld für den Auftritt bei der Sobernheimer Kirmes.
Roswitha Kexel

Die Wochen vergehen, doch die Band Sturmfrei wartet weiter auf ihre Gage für Auftritte bei Volksfesten in Bad Sobernheim und Meisenheim. Der Schausteller, der im Auftrag der Städte Johanniskirmes und Brunnenfest organisiert hatte, hat nicht bezahlt.

Lesezeit 2 Minuten
Jeden Morgen schaut Kevin Manthei auf das Konto der Band Sturmfrei. Doch bisher stets vergebens. Die Musiker aus Bernkastel-Kues hatten bei der Sobernheimer Johanniskerb Ende Juni gespielt und beim Brunnenfest in Meisenheim Anfang Juli. Doch Schausteller Justin Braun, der beide Feste jeweils im Auftrag der beiden Städte gemanagt hatte, ist Sturmfrei bis heute das Honorar schuldig geblieben.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren