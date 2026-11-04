Brief an Sobernheimer Stadtrat
Band Sturmfrei wehrt sich gegen Unterstellungen
Die Coverband „Sturmfrei“ von der Mosel hatte den Besuchern der Johanniskirmes im Juni eingeheizt, rechts Kevin Manthei. Allerdi
Die Coverband „Sturmfrei“ von der Mosel hatte den Besuchern der Johanniskirmes im Juni eingeheizt, rechts Kevin Manthei. Allerdings hat sie bis heute kein Geld für den Auftritt gesehen.
Bernd Hey

Der Konflikt um die nicht bezahlte Gage der Band Sturmfrei, die bei der Johanniskirmes aufgetreten war, spitzt sich zu. Die Band wehrt sich nun in einem Brief an den Sobernheimer Rat gegen Unterstellungen. Die Pfändung war bisher nicht erfolgreich.

Lesezeit 3 Minuten
Die Coverband Sturmfrei hat nach wie vor ihre Gage für den Auftritt bei der Bad Sobernheimer Johanniskirmes und dem Heimbacher Brunnenfest in Meisenheim nicht bekommen. Die Verträge hatte die Band mit Festwirt und Schausteller Justin Braun geschlossen, der beide Events im Auftrag der Städte organisiert und durchgeführt hatte.
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