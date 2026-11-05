Brief an Sobernheimer Stadtrat Band Sturmfrei lässt im Streit um Gage nicht locker Silke Jungbluth-Sepp 05.11.2026, 12:41 Uhr

i Stadtbürgermeister Roland Ruegenbergs Antwort auf ihren offenen Brief an den Rat hält die Band Sturmfrei für unzureichend. Sie wartet noch immer auf die Gage für ihren Auftritt auf der Johanniskirmes. Silke Jungbluth-Sepp

Hätte die Stadt vermitteln und die Band Sturmfrei wegen des nicht gezahlten Auftrittshonorars gegenüber dem Kirmesorganisator unterstützen können? Und wie wurde der Stadtrat über den Gagenstreit informiert? Die Diskussion geht weiter.

Die Band Sturmfrei zeigt sich irritiert über die Antwort, die der Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg als Reaktion auf den Brief der Gruppe geschickt hat, der auch an alle Stadtratsmitglieder gerichtet war. Ruegenbergs Weigerung, das Schreiben der Band dem Stadtrat zugänglich zu machen, wie von Sturmfrei gefordert, stößt bei Kevin Manthei, der für die Band von der Mosel spricht, auf Unverständnis.







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