Bad Sobernheim und Meisenheim
Band: Festwirt liegt Vollstreckungsbescheid vor
Die Coverband Sturmfrei wartet immer noch auf ihre Gage für ihre Auftritte bei der Bad Sobernheimer Johanniskirmes und dem Meise
Die Coverband Sturmfrei wartet immer noch auf ihre Gage für ihre Auftritte bei der Bad Sobernheimer Johanniskirmes und dem Meisenheimer Brunnenfest.
Laura Schamari/Sturmfrei

Die Frist des Mahnbescheids ist abgelaufen, inzwischen liegt Justin Braun, der die Bad Sobernheimer Johanniskirmes und das Meisenheimer Brunnenfest organisierte, ein Vollstreckungsbescheid vor, wie Musiker Kevin Manthei berichtet.

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Nach wie vor wartet die Band Sturmfrei auf ihre Gage für die Auftritte bei der Bad Sobernheimer Johanniskirmes Ende Juni sowie für das Meisenheimer Brunnenfest Anfang Juli. Das bestätigt Musiker Kevin Manthei, dessen Frau Lara die Band leitet, auf Anfrage am Freitagmittag.
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