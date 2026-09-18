Bad Sobernheim und Meisenheim Band: Festwirt liegt Vollstreckungsbescheid vor Lena Reuther 18.09.2026, 14:23 Uhr

i Die Coverband Sturmfrei wartet immer noch auf ihre Gage für ihre Auftritte bei der Bad Sobernheimer Johanniskirmes und dem Meisenheimer Brunnenfest. Laura Schamari/Sturmfrei

Die Frist des Mahnbescheids ist abgelaufen, inzwischen liegt Justin Braun, der die Bad Sobernheimer Johanniskirmes und das Meisenheimer Brunnenfest organisierte, ein Vollstreckungsbescheid vor, wie Musiker Kevin Manthei berichtet.

Nach wie vor wartet die Band Sturmfrei auf ihre Gage für die Auftritte bei der Bad Sobernheimer Johanniskirmes Ende Juni sowie für das Meisenheimer Brunnenfest Anfang Juli. Das bestätigt Musiker Kevin Manthei, dessen Frau Lara die Band leitet, auf Anfrage am Freitagmittag.







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