In Hochstraße und Ringstraße Bald mehr Tempo-30-Zonen in Bad Kreuznach Marian Ristow 04.02.2026, 15:47 Uhr

i Bald darf in der gesamten Hochstraße nur noch maximal 30 km/h schnell gefahren werden. Ebenso wird die Regelung in der Ringstraße vereinheitlicht. Marian Ristow

Bad Kreuznach plant mehr Tempo-30-Zonen in zentralen Verkehrsadern. Die neue Regelung verspricht erhöhte Sicherheit und klare Verkehrsführung. Der Bauhof wird demnächst alle passenden Schilder aufhängen.

In absehbarer Zeit wird es im Bad Kreuznacher Stadtgebiet mehr Zonen geben, in denen maximal 30 Stundenkilometer schnell gefahren werden darf. Das kündigt die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung an. Betroffen sind mit Hochstraße und Ringstraße zwei Verkehrsadern, die viel befahren werden.







