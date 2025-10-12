Novum in Seibersbacher Laden Bald können die Kunden rund um die Uhr shoppen 12.10.2025, 17:00 Uhr

i An der Selbstbedienungskasse wird schon jetzt geprobt, ab 2026 soll sie auch Einkäufe außerhalb der personalbesetzten Öffnungszeiten des Seibersbacher Dorfladens möglich machen, wie Betreiberin Irmtraut Ehtechame (rechts) erläutert. Norbert Krupp

Die Inhaber wollen im kommenden Jahr in den hybriden Betrieb gehen. Heißt: Dank Videokameras und Scannerkassen können Kunden ohne Personal einkaufen. Der Geselligkeit soll dies allerdings keinen Abbruch tun.

Anfang 2026 beginnt im Seibersbacher Dorfladen, den die Eheleute Irmtraut und Hamid Ehtechame seit Dezember 2010 in der Hauptstraße 3 betreiben, eine neue Ära: Seine volljährigen Kunden dürfen ab Januar auch außerhalb der personal besetzten Öffnungszeiten einkaufen, wahrscheinlich sogar rund um die Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen.







