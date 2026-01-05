Kreuznacher Narrenfahrplan Bald geht’s los: Narren schweben schon auf Wolke sieben Harald Gebhardt

Josef Nürnberg 05.01.2026, 14:00 Uhr

i Die Vorstadtladys lieferten 2025 im Bad Münsterer Kurhaus eine hervorragende Show ab. Robert Neuber

Die Narren sind wieder los: Am Freitag, 9. Januar, eröffnet die Große Karneval Gesellschaft Kreuznach mit ihrer Herrensitzung die Saalfastnacht in der Kreisstadt. Da werden wohl nicht nur die Kommunalpolitiker ihr Fett abbekommen.

Mit Helau, Schuppla, Allez hopp und Hei Ho ins neue Jahr: Kurz und knackig ist 2026 die närrische Zeit. Nach dem traditionellen Auftakt der Kreuznacher Saalfastnacht mit der Herrensitzung der Großen Karneval Gesellschaft Kreuznach 1846 am 9. Januar ist bereits gut einen Monat später der närrische Frohsinn wieder vorbei: Schon am 18.







Artikel teilen

Artikel teilen