Wenn alles klappt, könnte es mit der Konstruktion der neuen Brücke über den Hahnenbach in Kirn im Frühjahr 2026 losgehen. Es wird eine Stahlbrücke vorgefertigt, die 37 Meter lang und zwölf Meter breit wird. Die Arbeiten wurden nun ausgeschrieben.

Der geplante Neubau der Eisenbahnbrücke über den Hahnenbach nimmt Gestalt an: Die Maßnahme wurde nun offiziell ausgeschrieben, interessierte Baufirmen können ihre Angebote einreichen. Damit startet eines der technisch anspruchsvollsten Infrastrukturprojekte der vergangenen Jahre in der Kirner Innenstadt.

i Die Hahnenbachbrücke in Kirn von unten. Sebastian Schmitt

Die Eisenbahnbrücke an Bahn-Kilometer 53.2+21 ist über hundert Jahre alt und hat das Stadtbild über Jahrzehnte geprägt. Sie ist die einzige Bahnbrücke über den Hahnenbach, nur rund zehn Meter vor dessen Mündung in die Nahe. „Das wird eine technisch sehr aufwendige und hochinteressante Baumaßnahme – mitten im Mündungsdelta, bei beengten Platzverhältnissen und in unmittelbarer Nähe zur Altstadt“, erklärt Mario Kuschel vom Bauamt der Verbandsgemeinde.

i Unter der Brücke hindurch geht es zum wunderschönen Naheufer an der Kirner Schülerkiesel. Sebastian Schmitt

Auch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz (ADD) aus Koblenz begleitet das Projekt eng. Besonders der Hochwasserschutz sorgt für intensive Abstimmungen. Immerhin wird die neue Brücke – anders als die alte – komplett ohne Mittelpfeiler auskommen. Das verbessert die Durchflussmenge bei Hochwasser erheblich.

Spannend wird die Bauphase: „Nach den aktuellen Plänen wird die neue Brücke auf dem Schülerkiesel und über Teilen der Nahe vollständig vorgefertigt, dann hydraulisch auf das Niveau der Bestandsbrücke gehoben und anschließend bei einem sehr kurzen Sperrintervall der Bahnlinie eingeschoben“, erläutert Daniel Sauer vom Kirner Ingenieurbüro für Spezialtiefbau.

i Das Bild aus der Stadt hinunter zur Nahe wird sich stark verändern. Die alte Brücke entfällt. Sebastian Schmitt

Die neue Brücke wird als Stabbogenkonstruktion aus Stahl mit Stahlbetonelementen ausgeführt. Sie hat eine Gesamtlänge von 37,00 Metern, eine lichte Weite zwischen den Widerlagern von 35,30 Metern und eine Breite von 12,16 Metern. Die Brückenfläche beträgt rund 480 Quadratmeter. Das Bauwerk verläuft im exakten 90°-Winkel über den Hahnenbach. Die Gründung erfolgt über Bohrpfähle mit einem Durchmesser von 1,20 Metern und einer Tiefe von rund zwölf Metern. Die hintere Pfahlreihe wird dabei leicht geneigt eingebaut. Zusätzlich kommen Brunnengründungen mit einem Durchmesser von 1,50 Metern zum Einsatz, die bis zum Festgesteinhorizont bei rund 180,80 m über Meereshöhe reichen. Die Oberkante der neuen Brücke liegt bei etwa 189,50 m über Normal Null – rund neun Meter über dem Geländeniveau.

i Blick von der Kirner Schülerkiesel unter der alten Hahnenbachbrücke hindurch zur Café-Bäckerei Fickinger. Sebastian Schmitt

Neben dem Rückbau des bestehenden Überbaus, des Mittelpfeilers sowie mehrerer Stützwände umfasst das Projekt auch den Neubau von Winkelstützwänden, Stahlbeton-Widerlagern, Portalriegeln und Gehwegkonsolen. Fahrbahnübergänge, Kabeltröge und moderne Geländersysteme vervollständigen das Bauwerk. Die Brücke wird für Jahrzehnte ein neues technisches Wahrzeichen der Stadt – modern, leistungsfähig und hochwassersicher.

Der Baubeginn könnte nach Abschluss der Vergabe noch im Frühjahr 2026 erfolgen.