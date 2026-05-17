Bad Kreuznach wird schöner
Bahnhofsbrunnen bekommt dekorative Saline
Der Brunnen am Bahnhof ist derzeit kein schöner Anblick, das wird sich im Sommer ändern.
Der Brunnen am Bahnhof ist derzeit kein schöner Anblick, das wird sich im Sommer ändern.
Robert Neuber

Im Sommer wird der Kreuznacher Bahnhofsplatz attraktiver. Zum einen spendiert die Firma Iselborn eine Deko-Saline für den stillgelegten Brunnen, zum anderen kündigt auch die Stadt an, hier mehr Grün zu schaffen. 

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Am Bahnhof steigen Gäste aus und sind zunächst enttäuscht. Denn eine nette Kurstadt sieht anders aus als das Grau-in-Grau von Bodenplatten, Beton und Asphalt vor dem Bahnhofsgebäude. Also hat Julia Iselborn anlässlich des kürzlich gefeierten 75-jährigen Jubiläums der Baufirma Iselborn beschlossen, hier ein schöneres Bild zu schaffen.

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Oeffentlicher AnzeigerBauen & Wohnen

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