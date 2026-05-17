Im Sommer wird der Kreuznacher Bahnhofsplatz attraktiver. Zum einen spendiert die Firma Iselborn eine Deko-Saline für den stillgelegten Brunnen, zum anderen kündigt auch die Stadt an, hier mehr Grün zu schaffen.
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Am Bahnhof steigen Gäste aus und sind zunächst enttäuscht. Denn eine nette Kurstadt sieht anders aus als das Grau-in-Grau von Bodenplatten, Beton und Asphalt vor dem Bahnhofsgebäude. Also hat Julia Iselborn anlässlich des kürzlich gefeierten 75-jährigen Jubiläums der Baufirma Iselborn beschlossen, hier ein schöneres Bild zu schaffen.