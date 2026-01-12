Neujahrsempfang BME Bahnhof soll „Leuchtturm“ des Stadtteils werden 12.01.2026, 16:00 Uhr

i Im aus allen Nähten platzenden Kurhaussaal dankte Ortsbeiratsmitglied Viola Schneider (rechts) mit Blumen ihrer Ortsvorstehein Birgit Ensminger-Busse für ihre geleistete Arbeit. Josef Nürnberg

Keine schweren Geschütze gegen die Verwaltung: Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse sieht ihren Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg auf einem guten Weg.

Nur noch Stehplätze waren am Ende am Sonntag beim Neujahrsempfang des Stadtteils Bad Münster am Stein-Ebernburg im überfüllten Kurhaussaal vorhanden. Wen das schon nicht überraschte, den überraschte doch der Rück- und Ausblick von Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse.







