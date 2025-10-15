Die Sanierung des Bad Münsterer Bahnhofs wird nicht dazu führen, dass am geplanten Planiger Haltepunkt gespart wird. Einem entsprechenden Vorwurf von Hans Gerhard Merkelbach (Faire Liste) widerspricht OB Emanuel Letz.
Lesezeit 2 Minuten
In der September-Sitzung des Ortsbeirates hatte Stadtrat- und Ortsbeiratsmitglied Hans Gerhard Merkelbach (Faire Liste) seinen Stadtrats- und Ortsbeiratskollegen Ahmet Dasli (SPD) hart angegriffen, weil er und der Planiger Björn Wilde (ebenfalls SPD) in der Stadtratssitzung vom 28.