Das Signal für den barrierefreien Ausbau und die Modernisierung des Bahnhofs im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg steht nun auf Grün: In einer Videokonferenz am Montag haben Stadtkämmerer Thomas Blechschmidt (CDU) und Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) mit Michael Heilmann, Verbandsdirektor des Zweckverbands Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd, und Jonathan Jentzmik von der Bahntochter DB InfraGo AG nach Lösungen gesucht, damit dieses Großprojekt nicht scheitert – mit Erfolg: „Ich glaube, wir sind zu einer guten Lösung gekommen, damit wir das Vorhaben angehen können, erklärte Letz am Dienstagabend im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr, kurz PLUV.

Wenn die Stadt sich finanziell nicht beteilige, stehe zu erwarten, dass das Projekt beendet werde, betonte Jentzmik. „Wir haben dann keine gesicherte Finanzierung und dürfen den Zuschlag an die Baufirmen nicht vergeben“, sprach er Klartext. „Aktuell würde das Projekt dann gestoppt.“ Er sieht auch keinen zeitlichen Puffer mehr: Der Stadtrat müsse jetzt die Entscheidung treffen, sonst sei das Projekt gestorben. Bauleistungen sind ausgeschrieben, die erste Vergabe steht zum 1. Oktober an. „Bis dahin muss die Entscheidung gefallen und der Vertrag unterschrieben sein.“ Die Stadtratssitzung Ende September wäre aus seiner Sicht dann schon zu knapp.

Drei Ministerien stimmen zu

Wie wichtig auch der Bahn das Projekt ist, zeigt sich auch an dem ungewöhnlichen Entgegenkommen: So wurde der Stadtanteil nicht nur auf 2 Millionen Euro gedeckelt. Würde das Projekt teurer, fallen also keine Mehrkosten für die Stadt an. Auch bei der Finanzierung kam die Bahn der Stadt entgegen: „Wir haben vereinbart, dass wir den städtischen Anteil auf zehn Jahre strecken. Die erste Zahlung läuft im nächsten Jahr“, erläuterte der OB im Ausschuss. Dabei gehe es auch nur noch um 1,65 Millionen Euro, „weil ja Zahlungen schon gelaufen sind“, etwa für Planungen. „Eine, wie ich finde, sehr gute Lösung“, meinte Letz zufrieden. Wie der OB weiter erklärte, sei am Dienstag auch die interministerielle Zusage eingetroffen. Drei Ministerien waren involviert. Auch sie halten, so Letz, das Projekt für so wichtig, dass sie trotz der Haushaltslage der Stadt da eine Ausnahme machen.

Ortsvorsteherin treibende Kraft

Treibende Kraft, die auch hinter den Kulissen für das Projekt wirbelte, war Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse (CDU): Vor der Abstimmung im PLUV warb sie noch einmal leidenschaftlich dafür: Seit Jahren sei man mit dem Thema Bahnhof beschäftigt. „Wir müssen jetzt irgendwann einmal zu Potte kommen. Wenn wir keinen finanziellen Spielraum haben, ist ein hohes Maß an Gestaltungs- und Lösungswillen erforderlich.“ Das habe man in den letzten Tagen bewiesen – „weil es fünf vor zwölf ist“. Über den jetzt erreichten Lösungsansatz sei sie persönlich sehr froh: „Wir haben hier ein Zukunftschancenprojekt, in das wir Geld, Zeit und Kraft investiert haben. Dieses Projekt hat es verdient, dass wir ihm eine Chance geben.“

Dem folgte der PLUV: Mit großer Mehrheit empfiehlt der Ausschuss dem Stadtrat, der Vereinbarung zuzustimmen. Nur Kay Maleton/Faire Liste sowie Tobias Schulz und Jörg Fechner von der AfD schlossen sich dem nicht an.