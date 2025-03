Bahn AG will Schalter in Bad Kreuznach schließen

Das DB-Reisecenter im Bad Kreuznacher Bahnhof wird zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025 schließen. Das bestätigte eine Bahnsprecherin auf Anfrage unserer Zeitung. „Während die Reisezentren an den großen Standorten Mainz und Saarbrücken in bekannter Form bestehen bleiben, erfolgt die Beratung in Bad Kreuznach (sowie in Bingen, Ingelheim, Idar-Oberstein, St. Wendel und Neunkirchen) künftig über ein Agentur- bzw. Betreibermodell“, heißt es in der Antwort der Bahnpressestelle in Frankfurt.

Das Konzept werde in anderen Regionen bereits erfolgreich angeboten. Die Anlaufstellen seien weiterhin klar gekennzeichnet im Bahnhof oder bahnhofsnah erreichbar – im Falle von Bad Kreuznach voraussichtlich in den bisherigen Räumlichkeiten, heißt es darin weiter. Den Fahrgästen in Bad Kreuznach werde auch weiterhin ein „umfangreicher, personenbedienter Service“ angeboten. Allerdings werde sich das Format mit Fortführung der Vertriebskooperation zwischen dem Betreiber vlexx und der Deutschen Bahn (DB) ändern.

Simon: Auch eine soziale Frage

Das Vorgehen der Deutschen Bahn AG stößt in der Politik auf Kritik. So hat sich der SPD-Landtagsabgeordnete Michael Simon in dieser Angelegenheit ebenfalls an die Bahn gewandt und fordert den Erhalt der Service- und Beratungsleistungen in ihrer bisherigen Form. „Viele Bürgerinnen und Bürger sind weiterhin auf persönliche Beratung und analoge Ticketservices angewiesen. Eine Einschränkung oder gar Schließung wäre ein Rückschritt in der Kundenbetreuung und würde insbesondere Menschen, die mit digitalen Prozessen nicht vertraut sind, stark benachteiligen“, so Simon. Der Abgeordnete verweist darauf, dass der Zugang zum öffentlichen Nah- und Fernverkehr nicht nur eine infrastrukturelle, sondern auch eine soziale Frage ist. „Es darf nicht sein, dass Menschen in ihrer Mobilität eingeschränkt werden, weil ihnen die nötige Unterstützung beim Ticketkauf oder bei Reiseauskünften fehlt.“

Bahn-Pläne auch im Stadtrat Thema

Auch in der Kreuznacher Stadtratssitzung am Donnerstagabend waren die Bahn-Pläne Thema: In einer Anfrage schreiben die Fraktionsvorsitzenden Juliane Rohrbacher und Hermann Holste, dass nach ihren Informationen der Ticketverkauf für die regionalen Strecken dann an den Automaten erfolge, im Fernverkehr werde verstärkt auf Online-Buchungen und mobile Endgeräte gesetzt. Eine Beratung der Kunden am Schalter finde deshalb nicht mehr statt. „Das hört sich ganz schlimm an“, so Holste. Die Grünen befürchten zukünftig „gravierende Nachteile“ für die in Bad Kreuznach lebenden Bahn-Nutzer. Von Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) wollen sie wissen, ob dies der Stadtverwaltung bekannt war und welche Maßnahmen sie – gegebenenfalls mit den anderen betroffenen Gemeinden – plane, gegen die Schließung der Beratungsstellen vorzugehen. Außerdem sei es geboten, die Bürger fortlaufend darüber zu informieren.

SPD fordert Resolution für Erhalt

„Nicht die Verwaltung, sondern der Stadtrat sollte sich sehr deutlich dazu äußern“, forderte Carsten Pörksen (SPD). Seine Fraktion hat bereits einen Resolutionsentwurf dazu ausgearbeitet, den der Stadtrat in der nächsten Sitzung beschließen soll. Damit soll der Stadtrat die Bahn AG auffordern, den Schalter für Service- und Beratungsdienstleistungen im Kreuznacher Bahnhof nicht zu schließen. Man wende sich „gegen diese Form der Privatisierung von Leistungen, die staatsnahe Einrichtungen zu erbringen haben, weil die Erfahrungen negativ sind“, heißt es darin. „Bad Kreuznach als gehobenes Mittelzentrum in der Region, als Kur- und Fremdenverkehrsstadt mit mehreren Kliniken, als Schulzentrum mit drei Gymnasien, einer IGS, zwei Realschulen plus und zwei Berufsbildenden Schulen sowie vielen Pendlern ist auf einen funktionierenden Bahnhof angewiesen, und dazu gehört auch ein gut funktionierendes Servicecenter. Dieses besteht seit Jahren und wird auch heute noch stark frequentiert.“ Laut Jürgen Locher (Linke) stehe dabei aber die vlexx GmbH in der Verantwortung, eine Stelle dort zu haben, nicht die Deutsche Bahn.