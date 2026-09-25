Baustelle am Kirner Marktplatz
Bagger im Bachbett lockt Schaulustige an
Millimeterarbeit im Bachbett: Mit Bagger und Spezialgerät werden die mächtigen PE-Rohre für den neuen Hahnenbachdüker miteinande
Millimeterarbeit im Bachbett: Mit Bagger und Spezialgerät werden die mächtigen PE-Rohre für den neuen Hahnenbachdüker miteinander verbunden.
Sebastian Schmitt

Die Baustelle für den neuen Hahnenbachdüker mitten in Kirn bietet interessante Einblicke. Im Bachbett des Hahnenbachs wird Millimeterarbeit geleistet, um die mächtigen Rohre miteinander zu verbinden.

Lesezeit 1 Minute
Selten dürfte eine Baustelle in Kirn so viele Blicke von Schaulustigen und selbst ernannten Hobby-Bauleitern auf sich gezogen haben wie derzeit die Arbeiten am Hahnenbach. Mitten im Herzen der Stadt, zwischen Marktplatz, Rathaus und evangelischer Kirche, entsteht der neue Hahnenbachdüker.
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