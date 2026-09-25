Die Baustelle für den neuen Hahnenbachdüker mitten in Kirn bietet interessante Einblicke. Im Bachbett des Hahnenbachs wird Millimeterarbeit geleistet, um die mächtigen Rohre miteinander zu verbinden.
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Selten dürfte eine Baustelle in Kirn so viele Blicke von Schaulustigen und selbst ernannten Hobby-Bauleitern auf sich gezogen haben wie derzeit die Arbeiten am Hahnenbach. Mitten im Herzen der Stadt, zwischen Marktplatz, Rathaus und evangelischer Kirche, entsteht der neue Hahnenbachdüker.