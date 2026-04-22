Einzige Zeidlerstation im Land Bärenbacher Bienen sind gut durch den Winter gekommen Thomas Brodbeck 22.04.2026, 19:00 Uhr

i Gemeinderatmitglied Guido Klein (links) und Alfred Litzenburger, Vorsitzender des Verschönerungsvereins, vor der Infotafel an der Zeidlerstation im Wald von Bärenbach: Sie freuen sich, dass die beiden Bienenvölker gut über den Winter gekommen sind. Thomas Brodbeck

Die einzige Zeidlerstation in Rheinland-Pfalz meldet sich mit guten Nachrichten zum Frühlingsbeginn: Die beiden Bienenvölker sind gesund und munter.

Die Zeidlerstation im Bärenbacher Forst meldet sich mit einer erfreulichen Nachricht aus der Winterruhe zurück. Trotz der Herausforderungen der kalten Jahreszeit, der invasiven Asiatischen Hornisse und der Varroa-Milbe sind die beiden Bienenvölker in den historischen Baumhöhlen gut durch den Winter gekommen und sammeln eifrig Pollen und Necktar für ihren Nachwuchs.







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