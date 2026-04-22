Die einzige Zeidlerstation in Rheinland-Pfalz meldet sich mit guten Nachrichten zum Frühlingsbeginn: Die beiden Bienenvölker sind gesund und munter.
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Die Zeidlerstation im Bärenbacher Forst meldet sich mit einer erfreulichen Nachricht aus der Winterruhe zurück. Trotz der Herausforderungen der kalten Jahreszeit, der invasiven Asiatischen Hornisse und der Varroa-Milbe sind die beiden Bienenvölker in den historischen Baumhöhlen gut durch den Winter gekommen und sammeln eifrig Pollen und Necktar für ihren Nachwuchs.