Literatur in Ockenheim Bänker trifft Bulle, und gekickt wird nur im Heimspiel Armin Seibert 13.10.2026, 11:00 Uhr

i Die Krimi-Autoren Nils Meyer-Selbach (von rechts) und Ben Westphal lesen im Ockenheimer Weingut Feser aus ihren Romanen. Winzer Simon Feser schenkt dazu "Mordstopfen" aus. Eine tolle Mischung von Mord- und Totschlag und rheinhessischer Weinkultur. Seibert Armin. Armin Seibert

Im Ockenheimer Weingut Feser lasen die Krimi-Autoren Nils-Meyer-Selbach und Ben Westphal vor – beide als Abstecher von der Frankfurter Buchmesse.

War das ein Lesespaß im Weingut Feser: Bänker trifft Bulle mit „Mordstropfen“ (Riesling und Spätburgunder) bei „Wine & Crime“. Die Hamburger Krimi-Autoren Nils Meyer-Selbach und Drogenfahnder Ben Westphal lesen im Duett: „Moin moin“ trifft „Weck, Worscht un Woi“, Waterkant trifft rheinhessisches Hügelland, abenteuerliche Geschichten treffen auf wahre, lehrreiche Hintergründe.







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