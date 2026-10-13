Literatur in Ockenheim
Bänker trifft Bulle, und gekickt wird nur im Heimspiel
Die Krimi-Autoren Nils Meyer-Selbach (von rechts) und Ben Westphal lesen im Ockenheimer Weingut Feser aus ihren Romanen. Winzer
Die Krimi-Autoren Nils Meyer-Selbach (von rechts) und Ben Westphal lesen im Ockenheimer Weingut Feser aus ihren Romanen. Winzer Simon Feser schenkt dazu "Mordstopfen" aus. Eine tolle Mischung von Mord- und Totschlag und rheinhessischer Weinkultur.
Seibert Armin. Armin Seibert

Im Ockenheimer Weingut Feser lasen die Krimi-Autoren Nils-Meyer-Selbach und Ben Westphal vor – beide als Abstecher von der Frankfurter Buchmesse. 

Lesezeit 2 Minuten
War das ein Lesespaß im Weingut Feser: Bänker trifft Bulle mit „Mordstropfen“ (Riesling und Spätburgunder) bei „Wine & Crime“. Die Hamburger Krimi-Autoren Nils Meyer-Selbach und Drogenfahnder Ben Westphal lesen im Duett: „Moin moin“ trifft „Weck, Worscht un Woi“, Waterkant trifft rheinhessisches Hügelland, abenteuerliche Geschichten treffen auf wahre, lehrreiche Hintergründe.
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