Bäderstudie wird vorgelegt Bäderhaus verkaufen und 11,6 Millionen Euro investieren 25.11.2024, 18:02 Uhr

i Das Bäderhaus in der Bad Kreuznacher Kurhausstraße ist seit Jahrzehnten Bestandteil einer berechtigten, aber dem Tourismusstandort nicht hilfreichen Diskussion. Marian Ristow

Über kaum ein Thema berät man in Bad Kreuznach häufiger als über die Bäderlandschaft. Das ist auch notwendig, die produziert im Jahr Millionen an Verlusten. Die Machbarkeitsstudie vom Bäderberatungsunternehmen Monte Mare soll da eine Hilfe sein.

{element}Fast eineinhalb Jahre hat man in Bad Kreuznach auf die Machbarkeitsstudie, die den Weg aus der Finanzkrise der Bäder zeigen sollte, gewartet. Am Donnerstag will der Bad Kreuznacher Stadtrat in einer Sondersitzung über die 47-seitige Kurzpräsentation des Kaiserslauterner Dienstleisters Monte Mare sprechen.

