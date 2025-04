Wer Hand an die Bad Kreuznacher Badeeinrichtungen legt, versündigt sich an dem, was man seinen Nachkommen in der Stadt hinterlässt. Denn zum „Bad“ gehört mehr als nur das Salinental. Die „Randnotizen“ an diesem Wochenende befassen sich den Bädern.

Bäder, Bäder, Bäder und nochmals Bäder – mir geht es da ähnlich wie Ihnen vermutlich. Der ewig dröhnende Choral vom Aus der Bäderlandschaft hat durch die Dauerschleife im Radio Kreuznach ein wenig seinen Schrecken verloren. Bei all den Sondersitzungen der Stadtpolitik („Dinner for one“ lässt grüßen) muss man aufpassen, dass man nicht beginnt, das Thema zu belächeln. Das ist menschlich, aber fatal. Denn dazu ist die Bäderfrage viel zu wichtig. Dennoch: Das wird die vorerst letzte Abhandlung zu unseren Badetempeln. Geredet wurde genug, es müssen Beschlüsse und Entscheidungen her.

Es gibt bemühte Versuche, die Bedeutung der Bäder in konkreten finanziellen Vorteilen für die Stadt zu bemessen. Sicherlich gibt die Wertschöpfungsstudie Anhaltspunkte dazu, was der Tourismus der Stadt Bad Kreuznach jährlich ans Geldern in die Kassen spült. Die Kennziffer von 2019 lautet 163,6 Millionen.

Ein Bruttoumsatz von 163,8 Millionen Euro wurde in der Kreisstadt 2019 im Tourismus generiert. Das ist gegenüber 2014 – damals waren es 149,9 Millionen Euro – eine Steigerung um 9,27 Prozent. Davon profitierten das Gastgewerbe mit 71,8 Millionen, der Einzelhandel mit 44,3 Millionen, die Dienstleistungen mit 47,7 Millionen. Das bedeutet aber nicht, dass dieses Geld direkt in den Stadthaushalt fließt – nur ein Teil landet dort, in Form von beispielsweise Gewerbesteuer.

Abseits des schnöden Mammons ist die Frage, wie man sich um die Bäder kümmert, auch eine Frage der Haltung, eine Frage der eigenen Kulturbemühungen und eine Frage des infrastrukturellen Erbes, das man hinterlässt. Denn das könnte ja auch mal etwas anderes sein als kaputte Straßen und Brücken.

„Nichts schadet dem Standort so sehr, als wenn ständig über eine Schließung diskutiert wird“, heißt es vonseiten der Experten. Nun ja, das mag sein. Allerdings kann man der Politik nicht zum Vorwurf machen, dass die kritisch nachfragt. Denn der Bedarf ist da.

Aber diese Diskussion offenbar viel mehr als die nackte Finanznot: Es gibt eine veritable Vertrauenskrise zwischen Stadtvorstand und der Führung der BGK – wer das nicht sieht, hat keine Augen im Kopf. Ebenso bemängelt man seitens der Politik fehlende Transparenz im Bereich der BGK und allem, was damit zusammenhängt. Was genau zwischen den Beteiligungen wie verrechnet wird, wie die Geldströme sind und was zum Beispiel die Bad-Gesellschaft für Energie bei den Stadtwerken zahlt, muss diskutiert werden.

