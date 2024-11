Bekannte Debatte wieder da Bäderhaus: Stadtpolitik muss wissen, was sie will 29.11.2024, 16:48 Uhr

i Das Bäderhaus ist als Saunawelt für das touristische Angebot der Kurstadt Bad Kreuznach extrem wichtig. Ob die Saunen weiterhin in dem denkmalgeschützten 1911 gebauten Barockschlösschen zu finden sein müssen, wird diskutiert. Marian Ristow

Kann ein rund 11,6 Millionen Euro teurer Neubau das Problem der hohen Betriebskosten mittelfristig lösen? Diese Frage stellt sich in diesen Tagen die Bad Kreuznacher Stadtpolitik. Es geht um Bäderhaus, Crucenia Thermen und Gesundheitszentrum.

Mehr als zwei Stunden hat der Bad Kreuznacher Stadtrat am Donnerstag in seiner Sondersitzung über die städtische Bäderlandschaft diskutiert. Ein Ergebnis gab es vorhersehbarerweise nicht. Selten hat man das wichtigste städtische Gremium so sachlich und inhaltlich arbeiten erlebt.

