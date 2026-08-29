Das Bäderhaus wird geschlossen. Diese Entscheidung muss man akzeptieren. Aber es gibt noch ein bisschen etwas, was dazu zu sagen wäre. Einer macht es: Marian Ristow.
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D as Bäderhaus wird zum Juli 2027 geschlossen. Das hat der Stadtrat in einer aus vielerlei Gründen schwierigen Sitzung am Donnerstagabend beschlossen. Dieser Beschluss wird nachhallen – und einigen Protagonisten noch viele schlaflose Nächte bereiten, nachdem die Bäderhaus-Frage sicherlich einige bereits viel Schlaf gekostet hat.