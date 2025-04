Die Temperaturen hinken noch ein bisschen hinterher, dennoch laufen die Vorbereitungen in den beiden Freibädern in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein auf Hochtouren. Der Clou: Kinder haben für 10 Cent Eintritt.

Ob der Verbandsgemeinderat Lauterecken-Wolfstein mit seiner Entscheidung, Kindern im Alter von 7 bis 14 Jahren und Menschen ab einem Behinderungsgrad von 50 Prozent den nahezu kostenfreien Eintritt für zehn Cent in die beiden Freibäder der Verbandsgemeinde (VG) zu ermöglichen, in die Geschichte eingeht, wird sich zeigen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier sieht diesen Schritt als Leuchtturmprojekt. Das bestätigte Ratsfrau Birgit Gehm-Schmitt, welche die Grundschule am Königsberg Wolfstein leitet, in der jüngsten VG-Ratssitzung. Kostenfreie Schwimmkurse für Kinder werden auf Initiative von VG-Bürgermeister Andreas Müller und Entscheidung des VG-Rates ebenfalls angeboten.

Müller findet: „Ob die Schwimmbäder 700.000 Euro oder 750.000 Euro Minus schreiben, spielt keine große Rolle, wenn durch unsere Angebote auch nur einem einzigen Kind das Leben gerettet werden kann.“ Müller hatte vorab sogar für eine Nulltarif-Lösung plädiert. Er schloss sich jedoch dem Argument an, dass die Besucherzahlen erfasst werden müssen, um eine Überfüllung der Bäder ausschließen zu können.

i Den Kiosk im Freibad Rüllberg bewirtschaftet wie im vergangenen Jahr Sylvia Buchwald. Sie braucht allerdings personelle Unterstützung, um den Ansturm an heißen Tagen bewältigen zu können. Roswitha Kexel

Die Vorbereitungen für die Badesaison laufen in beiden Freibädern auf Hochtouren. Aktuell sind Manfred Schneider und Florian Pizmoht von den VG-Werken bereits mit dem Mähtraktor auf der Liegewiese im Rüllbergbad unterwegs. Die Reinigungsarbeiten sind größtenteils abgeschlossen, die Becken und frisches Wasser glänzen im Sonnenschein. „Wir machen nur noch den Feinschliff“, berichtet Manfred Schneider. Das Rüllbergbad soll am Samstag, 10. Mai, öffnen. Dort wird das Wasser mit Solarenergie beheizt. Das Freibad Königsberg in Wolfstein startet am Samstag, 17. Mai, in die neue Badesaison. Der Saisonkartenvorverkauf läuft bereits über die Homepage der VG-Verwaltung unter www.vg-lw.de/Freibadkarten und direkt bei den VG-Werken, Bahnhofstraße 50a, in Lauterecken. Tageskarten sind später an den Kassenautomaten in den beiden Schwimmbädern erhältlich. Es gelten folgende Tarife für beide Bäder. Saisonkarten Erwachsene: 80 Euro. Kinder im Alter unter sieben Jahren haben freien Eintritt. Dies gilt auch für Pfalzkarteninhaber. Tageskarten für Erwachsene ab 18 Jahren kosten vier Euro. Jugendliche im Alter ab 15 Jahren zahlen einen Euro pro Tag. Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren und Menschen mit einem Behinderungsgrad von mindestens 50 Prozent dürfen für zehn Cent pro Tag die Annehmlichkeiten der Freibäder genießen.

Das Freibad Rüllberg ist montags geschlossen für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Dienstag und Mittwoch ist es jeweils von 9 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag, 11.30 bis 20.30 Uhr, sowie Samstag und Sonntag, 10 bis 19 Uhr, geöffnet.

Das Freibad Königsberg in Wolfstein ist dienstags geschlossen. Montag und Mittwoch gelten Öffnungszeiten von 11.30 bis 20.30 Uhr, Donnerstag und Freitag, 9 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag, 10 bis 19 Uhr. Bei schlechtem Wetter bleiben die Freibäder geschlossen.

i Es ist alles vorbereitet: Frisches Wasser ist schon ins blitzsaubere Schwimmbecken im Rüllbergbad eingelassen. Das kühle Nass im Freibad auf Homberger Gemarkung wird mit Solarenergie aufgeheizt. Die Badesaison wird dort am Samstag, 10. Mai, eröffnet. Roswitha Kexel

Die Kioske in beiden Bädern werden in diesem Jahr wieder bewirtschaftet. Den Kiosk im Rüllbergbad auf Homberger Gemarkung betreibt – wie im Sommer 2024 – Sylvia Buchwald aus Herren-Sulzbach. Nach ihren Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr zieht sie folgendes Fazit: „Reich wirst du nicht dabei, eigentlich mache ich das nur aus Spaß und damit hier endlich mal wieder etwas los ist.“ Sie ist 64 Jahre alt, findet aber: „Ich fühle mich wie 30. Ich brauche einfach die Beschäftigung. Den Laden zumachen – das ist keine Option für mich.“

Dennoch benötigt sie dringend personelle Unterstützung, insbesondere für die sprichwörtlichen heißen Tage in den Sommerferien. Ihr Bruder Ralf hilft zuweilen, vor allem beim Getränkekisten-Schleppen und anderen schweren Arbeiten, doch sie hofft auf weitere Hilfe in der Küche und an der Kasse, damit sie das Angebot aufrecht erhalten kann. Die Öffnungszeiten des Kiosks sind nicht an die Öffnungszeiten des Bades gebunden. Sylvia Buchwald wünscht sich, dass der Kioskbetrieb auch in den Abendstunden floriert.