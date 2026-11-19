Parkplätze für mehr Sicherheit Bäckerei Fickinger geht in Martinstein neue Wege Sebastian Schmitt 19.11.2026, 17:00 Uhr

i Investition in die Sicherheit: Rund 140.000 Euro hat die Bäckerei Fickinger in die Neugestaltung ihrer Außenanlagen investiert. Sebastian Schmitt

140.000 Euro gegen das B41-Chaos: Die Bäckerei Fickinger in Martinstein baut 14 Parkplätze mit Einbahnstraße. Und Sohn Vincent (16) startet die Lehre für die vierte Generation.

Die traditionsreiche Bäckerei Fickinger an der stark befahrenen Bundesstraße 41 hat kräftig in ihre Zukunft investiert. Für rund 140.000 Euro entstanden am Standort Martinstein 14 neue Kundenparkplätze. Ein durchdachtes Einbahnstraßensystem soll künftig nicht nur das Einkaufen erleichtern, sondern auch für mehr Verkehrssicherheit sorgen.







Artikel teilen

Artikel teilen