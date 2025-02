Lichtblick für Bad Münster Badischer Investor interessiert sich für Kurmittelhaus 22.02.2025, 13:00 Uhr

i Kaum zu glauben, aber dieses komplexe Gebäude wurde 1911 nach nur neun Monaten Bauzeit eingeweiht. Gestaltet worden war das Kurmittelhaus Bad Münster von einem badischen Architekten: Robert Mühlbach. 114 Jahre später steht wieder ein badischer Architekt bereit... Robert Neuber

Mit Jürgen Grossmann steht ein ausgewiesen erfolgreicher und sehr bodenständiger badischer Bauinvestor am Start, um ein neues Ensemble mit dem 1910/11 gebauten Kurmittelhaus zu gestalten. Er stellte sich nun im Ortsbeirat vor.

Es sind 114 Jahre vergangen, seitdem das architektonische Schmuckstück des Bad Münsterer Kurmittelhauses in Betrieb genommen wurde. Frustrierende Ratlosigkeit, das war in den letzten Jahren das einzige, was zur Zukunft des Gebäudes zu spüren war. Nun aber flackert Licht am Ende des Tunnels.

