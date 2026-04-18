Bei „Bad Kreuznach lacht ...“ Badesalz-Comedian Henni Nachtsheim zu Gast an der Nahe Lena Reuther 18.04.2026, 11:00 Uhr

i Henni Nachtsheim ist nicht nur Musiker und Comedian, sondern auch Schriftsteller. Hier ist er bei einer Lesung in der Volksbühne im Großen Hirschgraben in Frankfurt am Main zu sehen. Andreas Arnold. picture alliance/dpa

Henni Nachtsheim ist im Mai beim Charity-Event „Bad Kreuznach lacht …“ dabei. Gemeinsam mit Gerd Knebel, der im Januar verstarb, gründete er in den 1980er-Jahren das Comedy-Duo Badesalz. Wie die Anfänge abliefen und welchen Sketch er besonders mag.

Er war der erste Gast bei der Premierenveranstaltung von „Bad Kreuznach lacht ...“ im Jahr 2014 – nun kommt Comedian Hendrik „Henni“ Nachtsheim zurück an die Nahe. Gelockt hat ihn Organisator Jens Helmer höchstpersönlich, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.







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