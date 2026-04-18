Henni Nachtsheim ist im Mai beim Charity-Event „Bad Kreuznach lacht …“ dabei. Gemeinsam mit Gerd Knebel, der im Januar verstarb, gründete er in den 1980er-Jahren das Comedy-Duo Badesalz. Wie die Anfänge abliefen und welchen Sketch er besonders mag.
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Er war der erste Gast bei der Premierenveranstaltung von „Bad Kreuznach lacht ...“ im Jahr 2014 – nun kommt Comedian Hendrik „Henni“ Nachtsheim zurück an die Nahe. Gelockt hat ihn Organisator Jens Helmer höchstpersönlich, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.