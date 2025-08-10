Zur Berichterstattung über den Knatsch rund um das Rederecht im Bad Sobernheimer Gesellschaftsausschuss zwischen dem ehrenamtlichen Ausschussmitglied Dorothee Rupp (SPD) und Stadtmarketing-Koordinatorin Jennifer Schuck äußert sich Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) in einer Stellungnahme, die er dieser Zeitung nach der Berichterstattung, bei der er zu Wort gekommen war, übersandte.

„Der Artikel erweckt den Eindruck, die Sitzung des Gesellschaftsausschusses sei von großer Aufregung geprägt gewesen. Tatsächlich verlief die Sitzung – mit Ausnahme einer kurzen emotionalen Szene – sachlich“, schreibt er. „Jennifer Schuck, seit einigen Monaten verantwortlich für das Stadtmarketing, berichtete über den Stand der Nutzung der auslaufenden Förderprogramme ZIZ und MII. Im Vorfeld war ein Fragenkatalog des Ausschusses durch erläuternde Unterlagen beantwortet worden. Im Mittelpunkt der Förderprogramme standen Projekte, die noch vor der Kommunalwahl 2023 und 2024 umzusetzen waren. In einigen Wortmeldungen äußerte Frau Rupp wiederholt deutliche Kritik über Art der Darbietung der Ergebnisse und erhob unter anderem den Vorwurf, dass sie während der Sitzung von Frau Schuck beleidigt worden sei“, heißt es weiter. Er als Ausschussvorsitzender habe daraufhin die Sitzung unterbrochen, um nachzufragen, worin die behauptete Beleidigung bestanden habe. Eine Antwort sei aber ausgeblieben.

Ruegenberg fühlt sich offenkundig nicht fair behandelt

Ruegenberg empfand die Situation anders. „Diese Szenen als Ausdruck einer allgemeinen Aufregung darzustellen, wie im Artikel geschehen, verzerrt das Bild. Vielmehr war die Situation Ergebnis einer länger anhaltenden, angespannten Kommunikation. Frau Schuck sah sich in den vergangenen Monaten wiederholt sehr fordernden E-Mails von Frau Rupp ausgesetzt, in denen ihre Arbeit infrage gestellt wurde. Ergänzt wurde dies durch Forderungen, ein von Frau Rupp entwickeltes Säulenmodell im Stadtmarketing umzusetzen. Es sei daran erinnert, dass Frau Rupp früher im Stadtmarketing tätig war, die Verwaltung jedoch freiwillig verließ, um in die Privatwirtschaft zu wechseln“, führt er aus.

Die Erwartungen, die Rupp heute an das Stadtmarketing stelle, seien mit einer 16-Stunden-Stelle nicht zu erfüllen, meint der Stadtbürgermeister. „Ob ihre Vorstellungen geeignet wären, die strukturellen Herausforderungen der Stadt zu lösen, oder ob es sinnvoller ist, auf konkrete Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu reagieren, sollte sachlich diskutiert werden. Frau Rupp hält das Eingehen auf Bürgeranliegen erklärtermaßen für das ,Hobby des Bürgermeisters’“, schreibt Ruegenberg. Er selbst sehe darin eine zentrale Aufgabe.

Ruegenberg stellt sich vor seine Marketing-Expertin

„Frau Schuck arbeitet derzeit intensiv an der Aufarbeitung administrativer Mängel aus der Zeit vor der letzten Wahl. Unter anderem wurden Fördermittel verausgabt, ohne dass alle nötigen Freigaben des Fördergebers vorlagen – es drohten Rückzahlungen im sechsstelligen Bereich. Diese Problematik wurde erst mit dem Amtsantritt des neuen Bürgermeisters offenbar, da keine vollständige Übersicht über bewilligte und bereits verausgabte Mittel vorlag und damit auch nicht klar war, wie viel noch zur Verfügung steht. Durch Rückfragen bei Fördergebern und Verbandsgemeinde kam ans Licht, dass bestimmte Projekte, etwa zur Nutzung von Leerstandsschaufenstern, trotz Förderung kaum umgesetzt wurden.“ Dass im Mai keine Sitzung des Ausschusses stattfinden konnte, liege laut Ruegenberg daran, dass erst im Juni die finanziellen Verhältnisse der Förderprogramme geklärt gewesen seien.

„Frau Rupps Interesse am Stadtmarketing ist unbestritten“, meint der Stadtbürgermeister. „Ihre öffentlichen Äußerungen richten sich jedoch häufig weniger konstruktiv auf die Sache, vielmehr gegen die Stadtverwaltung und ihren Bürgermeister. Solange sich die öffentliche Kritik auf den Bürgermeister bezog, wurde öffentlich kaum darauf eingegangen. Doch wenn dadurch die Kompetenz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern infrage gestellt wird und die Aggressivität zur Gesundheitsgefahr ausartet, ist eine Reaktion notwendig. Es bleibt zu hoffen, dass die Fraktion der SPD nach dem Verlust des Bürgermeisteramts wieder zu einer sachorientierten Arbeit im Sinne der Stadt zurückfindet“, so Ruegenbergs Interpretation der Geschehnisse und Hoffnung.