Das war 2025: Nahe und Glan Bad Sobernheimer Windpark Zollstock darf gebaut werden Silke Jungbluth-Sepp 04.01.2026, 17:00 Uhr

i Durch Fundamente, Wege und den Betrieb von Windrädern sehen Kritiker negative Auswirkungen auf die Umwelt - insbesondere dann, wenn die Anlagen im Wald gebaut werden sollen, wie beim Projekt Zollstock im Bad Sobernheimer Stadtforst. Silke Jungbluth-Sepp. Jungbluth-Sepp Silke

Dass auf dem Zollstock über Bad Sobernheim eine Windradfläche wird, steht schon seit Jahren fest. Nun wird es konkret, Betreiber RWE bekommt im November die Genehmigung für den Windpark mit acht Anlagen. Eine Protestbewegung stellt gegen das Projekt.

Als in Bad Sobernheim der Protest gegen den geplanten Windpark Zollstock mit acht Windkraftanlagen laut wird, ist das Projekt schon so gut wie genehmigt. Denn die Fläche für den Windpark, der im Bad Sobernheimer Stadtforst sowie auf Nußbaumer und Monzinger Gemarkung gebaut werden soll, ist schon vor Jahren durch den Verbandsgemeinderat Nahe-Glan als Eignungsfläche ausgewiesen worden – und hatte bereits 2023 nach wiederholten Runden durch die ...







