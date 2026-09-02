Ein Wärmenetz für Bad Sobernheim? Wie groß das unverbindliche Interesse an einem solchen Projekt ist, wollte die Firma GP Joule durch eine Fragebogenaktion bekunden. Der Rücklauf war allerdings sehr niedrig, berichtete der Stadtbürgermeister im Rat.
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Steht das Wärmenetzprojekt für Bad Sobernheim vor dem Scheitern? Nach Angaben von Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) hat es nur sehr wenige Rückmeldungen auf die Fragebogenaktion des Unternehmens GP Joule gegeben. Das Unternehmen plant den Aufbau eines Nahwärmenetzes in Teilen von Bad Sobernheim, sofern sich ausreichend Bürger daran beteiligen.