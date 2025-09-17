„Es wird gestampft!“ Bad Sobernheimer Obst- und Traubenmarkt steigt Wilhelm Meyer 17.09.2025, 13:00 Uhr

i Sie stehen als Team für den Obst- und Traubenmarkt, die Mitglieder der Bad Sobernheimer Werbegemeinschaft SoAktuell: (von links) Marcel Marquis, Christine Barthel Stefan Klußmeier, Sigrid Langer, Lena Isenbruck und Bruno Schneider Wilhelm Meyer

Bunte Vielfalt und Traditionszauber: Der 35. Obst- und Traubenmarkt in Bad Sobernheim lockt mit Handwerkskunst, Genussmeile und dem beliebten Traubenstampf-Wettbewerb – ein Herbstfest für alle Sinne.

"Es wird gestampft!“ – Am ersten Oktobersonntag steht Bad Sobernheim im Zeichen des Obst- und Traubenmarkts. Zum 35. Mal veranstalten die Bad Sobernheimer Werbegemeinschaft SoAktuell und die Stadt das traditionelle Herbstereignis. "Freuen Sie sich auf Marktbeschicker aus Handwerk, Kunst und Genuss!







