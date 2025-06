Endlich wieder Kerwe! In Bad Sobernheim wird gefeiert. Wie der Auftakt lief, erfahrt ihr hier.

Kaiserwetter war gestern in der Felkestadt angesagt, als in der Seniorenresidenz Felkebad die Johanniskirmes feierlich eröffnet wurde und das Freibier unter dem Slogan „O-zapft is“ in Strömen floss. Die Seniorenresidenz war mit viel Grün, dem obligatorischen Kerwebaam, Birkenreisern und bunten Bändern festlich üppig und einladend geschmückt, als Residenzleiterin Marietta Heiler-Eckes die Besucher willkommen hieß: „Ihr liewe Leit´ un Kerwegäscht, seit willkommen zu unserem Fescht“.

i "Wo´s Sträußchen hängt, wird´s ausgeschenkt" - und der Kerwebaum hing gestern zum Auftakt der Johanniskirmes in der Seniorenresidenz Felkebad, wo der Naheland-Männerchor sang. Bernd-Harald Hey. Bernd Hey.

Anstelle der Kitakinder machten am Brückentag die Mitarbeiter Rabatz und Remmidemmi und läuteten mit Glöckchen jene Kerb ein, die erstmals vor 98 Jahren gefeiert wurde. „Wem iss die Kerb? Uus!“ rief in ihrem Grußwort Landrätin Bettina Dickes aus, und Diakon Joachim Höhn erinnerte fröhlich- heiter und amüsant an den Namensgeber Johannes den Täufer.

Der Naheland-Männerchor um Gerhard Wöllstein stimmte mit „Veronica“, hipp-hipp hurra und dem Fliegermarsch auf vier tolle Kerwetage ein.